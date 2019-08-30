2019-08-30T23:01:26+03:00
Наука

"Может молотком стукнуть?": Космонавты с трудом включили робота "Федора"

Однако после нескольких попыток человекоподобная машина все же заработала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский космонавт Алексей Овчинин с роботом. Фото: twitter.com/FEDOR37516789Российский космонавт Алексей Овчинин с роботом. Фото: twitter.com/FEDOR37516789
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Российским космонавтам понадобилось несколько десятков попыток на то, чтобы включить электропитание прилетевшего на Международную космическую станцию человекоподобного робота "Федора". Россиянин Алексей Овчинин уже даже хотел ударить по кнопке на плече машины чем-то тяжелым, когда она заработала.

"Может, по ней молотком стукнуть?", — сказал космонавт, обращаясь к своему коллеге Александру Скворцову. Тот, в свою очередь, уже был облачен в экзоскелет, позволяющий дистанционно управлять роботом.

"Федор" приступил к испытаниям

"Федор" приступил к испытаниям

Специалисты Центра управления полетами посоветовали заменить аккумуляторные батареи "Федора", но обошлось без этого. Овчинин сообщил, что машина заработала. Скворцов, который благодаря специальному шлему мог видеть то же, что и робот, подтвердил слова коллеги.

Он отметил хорошее качество изображения и даже смог пошевелить пальцами "Федора". Овчинин в этот момент снимал все на камеру. К слову, космонавты находились в разных модулях МКС. Трансляция переговоров со специалистами подмосковного ЦУП вела NASA.

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

К слову, сам "Федор" с юмором отреагировал на историю с молотком.

"Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - говорится в посте на официальной странице робота в Twitter.

"Федор"с юмором отнесся к ситуации

"Федор"с юмором отнесся к ситуации

Сайт kp.ru писал, что корабль "Союз" с "Федором" на борту пристыковался к станции лишь со второй попытки. Задержка составила три дня, и все это время робот дрейфовал в космосе.

Помощник для экипажа - робот «Федор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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