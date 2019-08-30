Роспотребнадзор опроверг слухи о том, что БАДы разрешат продавать в интернете

СЕГОДНЯ 23:28 2019-08-30T23:44:14+03:00

В ведомстве по-прежнему считают, что биологически активные добавки, лекарства и алкоголь покупать в Сети нельзя

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Роспотребнадзор опроверг сообщения СМИ о том, что биологически активные добавки (БАД) можно будет купить в Интернете – мол, с 2021 года в России снимут запрет на торговлю такими средствами через сайты.

Однако в ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности, напротив – специалисты считают, что запрет на продажу БАДов в Сети нужно сохранить.

В пресс-релизе говорится, что Роспотребнадзор «придерживается позиции о необходимости сохранения запрета на реализацию БАД к пище, а также лекарственных средств и алкогольной продукции с использованием Интернета».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в ведомстве говорили, что намерены убрать с прилавков аптек БАДы, которые имеют схожие с лекарствами названия. Это вводит потребителей в заблуждение, а в некоторых случаях негативно сказывается на здоровье человека.

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БАДы – вовсе не лекарство, покупать их с рук опасно

В последнее время биологически активные добавки к пище (они же БАДы) разрекламированы широко и повсеместно. Псевдомедицинские брошюры обещают чудодейственное излечение от всех болезней и предлагают широкий ряд добавок, якобы исцеляющих от любых заболеваний, в том числе и онкологии. Люди верят, покупают БАДы упаковками с рук, в мелких магазинчиках, заказывают по почте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU