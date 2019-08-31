Минтранс предлагает запретить обгоны и перестроения
Министерство транспорта РФ опубликовало методические указания, адресованные владельцам автомобильных дорог. Среди предложенных нововведений самым значимым стал запрет на обгоны и перестроения. Информация размещена на ведомственном сайте.
Особое внимание в методичке уделено камерам видеофиксации. Предлагается установить новый тип видеоаппаратуры, которая способна распознать до 15 различных видов нарушений ПДД, например: движение автомобиля днем без включенного ближнего света или поворот в запрещенном месте.
На пешеходных переходах рекомендуется снизить скорость движения автотранспорта до 40-60 километров в час, установить светофоры с кнопкой и камеры, фиксирующие номер автомобиля, который не пропустил пешеходов.
Представленные предложения направлены на повышение уровня безопасности на российских дорогах.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Министерство транспорта РФ подготовило проект изменений в ПДД с учетом использования электроскутеров, сегвеев, моноколес и других новых видов транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU