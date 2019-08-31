2019-08-31T01:14:34+03:00
Общество

Минтранс предлагает запретить обгоны и перестроения

Новые видеокамеры смогут распознать 15 видов нарушений на дороге
Людмила КАЮМОВА
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Предлагается установить новый тип видеоаппаратуры, которая способна распознать до 15 различных видов нарушений ПДДПредлагается установить новый тип видеоаппаратуры, которая способна распознать до 15 различных видов нарушений ПДДФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Министерство транспорта РФ опубликовало методические указания, адресованные владельцам автомобильных дорог. Среди предложенных нововведений самым значимым стал запрет на обгоны и перестроения. Информация размещена на ведомственном сайте.

Особое внимание в методичке уделено камерам видеофиксации. Предлагается установить новый тип видеоаппаратуры, которая способна распознать до 15 различных видов нарушений ПДД, например: движение автомобиля днем без включенного ближнего света или поворот в запрещенном месте.

На пешеходных переходах рекомендуется снизить скорость движения автотранспорта до 40-60 километров в час, установить светофоры с кнопкой и камеры, фиксирующие номер автомобиля, который не пропустил пешеходов.

Представленные предложения направлены на повышение уровня безопасности на российских дорогах.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Министерство транспорта РФ подготовило проект изменений в ПДД с учетом использования электроскутеров, сегвеев, моноколес и других новых видов транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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