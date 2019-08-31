2019-08-31T03:55:49+03:00
Политика

Посол КНР в Киеве: США не должны нагло вмешиваться в отношения Украины и Китая

Китайский посол, комментируя недавний визит Болтона, заявил, что «Украина не требует наставников извне»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол Китая на Украине Ду ВэйПосол Китая на Украине Ду ВэйФото: REUTERS
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Посол КНР в Киеве Ду Вэй, комментируя недавний визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болттона в украинскую столицу, заявил, что Соединенные Штаты «нагло вмешиваются» в отношения Китая с Украиной.

По словам китайского дипломата, в ходе визита Болтон «высказался в недружественном ключе по отношению к сотрудничеству между Китаем и Украиной».

«США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем... Украина не требует наставников извне», - цитирует заявление Ду Вэя издание LB.ua.

Посол Пекина добавил, что озвученные советником Трампа обвинения КНР в «воровстве технологий» – это ложь и наговор, на самом деле Поднебесная достигла успехов в своем развитии только благодаря китайскому народу, а Америка просто «боится угрозы ее монополии в сфере телекоммуникаций».

«Ложь, обман и кража — все это не о нас», - подчеркнул Ду Вэй.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время визита в Киев Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для создания собственного истребителя пятого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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