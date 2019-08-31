В Пакистане автобус упал в реку, погибли 26 человек
Судьба нескольких пассажиров неизвестна, их поиски продолжаются
По данным местных СМИ, люди ехали на свадьбуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 30 августа, в пакистанском округе Кохистан на севере страны обрушился деревянный мост, по которому в тот момент ехал автобус с людьми. В результате транспортное средство упало в бурную реку, погибли не менее 26 человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные СМИ.
По данным администрации округа, в момент аварии в автобусе находилось 35 пассажиров, спастись удалось только двоим – они успели выпрыгнуть из окон до его падения в воду.
ИСТОЧНИК KP.RU