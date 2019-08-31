США внесли иранский танкер Adrian Darya в «черный список»
Американский Минфин внес в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1 – тот самый супертанкер Grace 1, который в начале июля был задержан, а спустя почти полтора месяца освобожден властями Гибралтара. Санкции введены и в отношении капитана судна Ахилеша Кумара.
«Такие суда, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов США.
Напомним, как писал сайт kp.ru, танкер был задержан, когда вез нефть в Сирию под флагом Панамы. А когда его отпустили, судно вышло в море уже под флагом Ирана и с другим названием. Штаты решили конфисковать танкер вместе с грузом и выдали ордер на его арест.
ИСТОЧНИК KP.RU