США внесли иранский танкер Adrian Darya в «черный список»

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-31T04:56:15+03:00

Судно, в отношении которого введены санкции, – это переименованный супертанкер Grace 1

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Американский Минфин внес в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1 – тот самый супертанкер Grace 1, который в начале июля был задержан, а спустя почти полтора месяца освобожден властями Гибралтара. Санкции введены и в отношении капитана судна Ахилеша Кумара.

«Такие суда, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, танкер был задержан, когда вез нефть в Сирию под флагом Панамы. А когда его отпустили, судно вышло в море уже под флагом Ирана и с другим названием. Штаты решили конфисковать танкер вместе с грузом и выдали ордер на его арест.

ИСТОЧНИК KP.RU