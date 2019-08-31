2019-08-31T05:56:24+03:00
Происшествия

Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Он находится уже примерно в 925 км от Флориды
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Ураган «Дориан» в Атлантическом океанеУраган «Дориан» в Атлантическом океанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Приближающийся к американскому побережью ураган «Дориан» становится все опаснее: К этому часу, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, он усилился до четвертой категории из пяти возможных.

Стихия движется в северо-западном направлении со скоростью около 17 километров в час, скорость ветра в эпицентре «Дориана» составляет 215 километров в час, и сейчас он находится примерно в 925 километрах от Вест-Палм Бич.

По оценкам специалистов, ураган достигнет Флориды в понедельник, а а перед этим обрушится на Багамские острова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предупредил жителей Флориды, что «Дориан» может стать одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов, и призвал людей неукоснительно соблюдать указания властей – как местных, так и федеральных. Из-за приближения стихии он даже отменил свой визит в Польшу, решив, что в такое сложное время он нужнее стране на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп: Компании покидают Китай из-за пошлин США
Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе
Трамп убежден, что власти Китая действовали бы в Гонконге жестче, если бы не торговая сделка с США
Китай запустил на орбиту два спутника
США внесли иранский танкер Adrian Darya в «черный список»
В Пакистане автобус упал в реку, погибли 26 человек
Посол КНР в Киеве: США не должны нагло вмешиваться в отношения Украины и Китая
Трамп рассказал, когда посетит Польшу
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Депутат Гренландии считает, что нужно рассмотреть идею Трампа о покупке острова Штатами
Личная помощница Трампа покинула должность
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
Минтранс предлагает запретить обгоны и перестроения
Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории
В Турции едва не утонула яхта с российскими туристами на борту
Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны