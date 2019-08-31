Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-31T05:56:24+03:00

Он находится уже примерно в 925 км от Флориды

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Приближающийся к американскому побережью ураган «Дориан» становится все опаснее: К этому часу, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, он усилился до четвертой категории из пяти возможных.

Стихия движется в северо-западном направлении со скоростью около 17 километров в час, скорость ветра в эпицентре «Дориана» составляет 215 километров в час, и сейчас он находится примерно в 925 километрах от Вест-Палм Бич.

По оценкам специалистов, ураган достигнет Флориды в понедельник, а а перед этим обрушится на Багамские острова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предупредил жителей Флориды, что «Дориан» может стать одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов, и призвал людей неукоснительно соблюдать указания властей – как местных, так и федеральных. Из-за приближения стихии он даже отменил свой визит в Польшу, решив, что в такое сложное время он нужнее стране на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU