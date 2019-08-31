Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Приближающийся к американскому побережью ураган «Дориан» становится все опаснее: К этому часу, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, он усилился до четвертой категории из пяти возможных.
Стихия движется в северо-западном направлении со скоростью около 17 километров в час, скорость ветра в эпицентре «Дориана» составляет 215 километров в час, и сейчас он находится примерно в 925 километрах от Вест-Палм Бич.
По оценкам специалистов, ураган достигнет Флориды в понедельник, а а перед этим обрушится на Багамские острова.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп предупредил жителей Флориды, что «Дориан» может стать одним из сильнейших ураганов в истории Соединенных Штатов, и призвал людей неукоснительно соблюдать указания властей – как местных, так и федеральных. Из-за приближения стихии он даже отменил свой визит в Польшу, решив, что в такое сложное время он нужнее стране на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU