2019-08-31T07:04:53+03:00
Политика

Трамп: Компании покидают Китай из-за пошлин США

По словам главы Белого дома, 13% компаний собираются покинуть китайский рынок, и их будет еще больше
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что 13 процентов компаний «собираются покинуть Китай» из-за американских торговых пошлин.

«Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема. И я не удивлен этому. Думаю, цифра будет гораздо больше, потому что они (Китай) не могут соперничать с пошлинами», - сказал глава Белого дома.

По его словам, власти КНР «девальвировали свою валюту и вливают деньги» в экономику. Правда, Трамп при этом не уточнил, какие именно компании «собираются покинуть Китай» – только американские или вообще зарубежные, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты повысят ввозные пошлины на китайские товары не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Кроме того, тарифы на другую продукцию из Поднебесной с 1 октября вырастут на 30% вместо обещанных ранее 25%. А перед этим призвал американские компании уходить с рынка Китая.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе
Трамп убежден, что власти Китая действовали бы в Гонконге жестче, если бы не торговая сделка с США
Ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Китай запустил на орбиту два спутника
США внесли иранский танкер Adrian Darya в «черный список»
В Пакистане автобус упал в реку, погибли 26 человек
Посол КНР в Киеве: США не должны нагло вмешиваться в отношения Украины и Китая
Трамп рассказал, когда посетит Польшу
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Депутат Гренландии считает, что нужно рассмотреть идею Трампа о покупке острова Штатами
Личная помощница Трампа покинула должность
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
Минтранс предлагает запретить обгоны и перестроения
Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории
В Турции едва не утонула яхта с российскими туристами на борту
Туск не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны