Трамп: Компании покидают Китай из-за пошлин США

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-31T07:04:53+03:00

По словам главы Белого дома, 13% компаний собираются покинуть китайский рынок, и их будет еще больше

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что 13 процентов компаний «собираются покинуть Китай» из-за американских торговых пошлин.

«Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема. И я не удивлен этому. Думаю, цифра будет гораздо больше, потому что они (Китай) не могут соперничать с пошлинами», - сказал глава Белого дома.

По его словам, власти КНР «девальвировали свою валюту и вливают деньги» в экономику. Правда, Трамп при этом не уточнил, какие именно компании «собираются покинуть Китай» – только американские или вообще зарубежные, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты повысят ввозные пошлины на китайские товары не на 10%, как было запланировано, а на 15%. Кроме того, тарифы на другую продукцию из Поднебесной с 1 октября вырастут на 30% вместо обещанных ранее 25%. А перед этим призвал американские компании уходить с рынка Китая.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU