В США выразили обеспокоенность состоянием демократии в Польше
В сообщении Конгресса по данному вопросу говорится об ограничении независимости судов и посягательстве на свободу выражения мнений
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Элиот Энгел, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ направил сообщение премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором американские политики выразили озабоченность польской демократии.
- Мы выражаем сохраняющуюся озабоченность состоянием демократии в Польше. Не можем игнорировать коррозию демократии, - сказано в сообщении.
Также в документе говорится об ограничении независимости судов и посягательстве на свободу выражения мнений.
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ИСТОЧНИК KP.RU