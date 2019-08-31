СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-31T07:59:01+03:00

Американские СМИ пишут, что Трамп уволил свою помощницу после слов о его дочери Фото: REUTERS

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Американский лидер Дональд Трамп принял решение уволить свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут после того, как она рассказывала журналистам об отношениях президента со его детьми.

По мнению женщины, политику не нравится фотографироваться с дочерью Тиффани, так как он считает ее слишком полной. Она также в шутку подчеркнула, что Трамп не может отличить ее в толпе других людей.

Кроме того, в разговоре с журналистами Вестерхаут отметила, что отношения между ней и Дональдом Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани.

Сам американский политик подчеркнул, что Вестерхаут была хорошей сотрудницей. При этом признал, что ее слова "были немного обидными". Он заверил, что любит свою дочь Тиффани, отметив, что она "прекрасный человек и усердно учится", пишет издание Poitico.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что личная помощница Дональда Трампа покинула должность. Слив информации о семье президента назвали «последней каплей».

ИСТОЧНИК KP.RU