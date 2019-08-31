Умер Гордон Брэссак: создатель "Смурфиков" и "Черного плаща"
В США на 69-м году жизни умер один из сценаристов знаменитых американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак.
Сценарист умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.
О смерти Гордона сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
- Если вам нравятся мультики, посмотрите одну из серий "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмейтесь в его честь. Я знаю, что он хотел бы этого, - подчеркнул родственник сценариста.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 29 августа, умер Мишель Омон, французский комедийный актер. Мужчина умер в возрасте 82 лет в результате продолжительной болезни. Омон чаще всего играл в фильмах роли второго плана. Он исполнил роль директора магазина в комедии "Игрушка" и сыграл отца пропавшего подростка в картине "Папаши". В этих лентах главную роль сыграл Пьер Ришар. Мишель Омон также снимался в "Невезучих".
ИСТОЧНИК KP.RU