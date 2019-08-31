Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-31T08:11:35+03:00

В 2018 году в Федеральную торговую комиссию поступила жалоба, в которой говорилось, что принадлежащий корпорации сервис нарушает законодательство США

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Федеральная торговая комиссия США оштрафовала американскую корпорацию Google на 200 миллионов долларов за нарушение законов о защите личных данных несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Федеральную торговую комиссию поступила жалоба, в которой говорилось, что принадлежащий корпорации сервис нарушает законодательство США.

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ИСТОЧНИК KP.RU