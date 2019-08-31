Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Предвыборный штаб американского президента пока не прокомментировал этот инцидент
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Американские СМИ пишут, что страница сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с ошибкой "запрашиваемая страница не найдена" содержит изображение Хиллари Клинтон в роли президента США.
Взлом хакеров пока не прокомментировал ни сам американский глава. ни его предвыборный штаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU