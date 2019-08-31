Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В пятницу, 30 августа, по меньшей мере 10 несовершеннолетних пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил в штате Алабама.
Инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пиблз". Игра проходила между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон".
Местные правоохранители подтвердили, что в результате инцидента пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них на данный момент находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор". На данный момент по подозрению в совершении преступления задержаны два человека, сообщает телеканал NBC.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в США произошла стрельба в баре, пострадали десять человек. Ранения получили пять мужчин и пять женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU