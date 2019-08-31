Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-31T09:39:29+03:00

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пиблз"

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В пятницу, 30 августа, по меньшей мере 10 несовершеннолетних пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил в штате Алабама.

Инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пиблз". Игра проходила между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон".

Местные правоохранители подтвердили, что в результате инцидента пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них на данный момент находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор". На данный момент по подозрению в совершении преступления задержаны два человека, сообщает телеканал NBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в США произошла стрельба в баре, пострадали десять человек. Ранения получили пять мужчин и пять женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU