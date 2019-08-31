2019-08-31T12:04:06+03:00
Общество

Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"

Актриса умерла в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с раком мозга
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США в возрасте 80 лет умерла американская актриса Валери Харпер, звезда легендарного сериала "Отчаянные домохозяйки".

Актриса с 2013 года боролась с раком мозга. Тогда врачи заявили, что ей остаётся жить всего несколько месяцев.

- Моя прекрасная и заботливая супруга, с которой мы прожили вместе почти 40 лет, покинула нас. Мы никогда тебя не забудем. Покойся с миром, моя Валери, - опубликовал трогательный пост супруг Валери в своем Twitter.

Параллельно с лечением Валери продолжала сниматься в сериалах и участвовать в различных телешоу. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Шоу Мари Тайлер Мур". Также актриса популярна по сериалам "Мелроуз Плейс", "Отчаянные домохозяйки" и "До смерти красива".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 31 августа, Умер Гордон Брэссак, создатель "Смурфиков" и "Черного плаща". Американский сценарист умер в возрасте 68 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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