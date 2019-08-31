2019-08-31T11:44:40+03:00
Спорт

Капитану "Ювентуса" Джорджио Кьеллини будет сделана операция

Он порвал крестообразную связку прямо перед матчем
Дарья КРЫЛОВА
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Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини получил серьезную травму на тренировке перед матчем с «Наполи»Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини получил серьезную травму на тренировке перед матчем с «Наполи»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини получил серьезную травму на тренировке перед матчем с «Наполи». Защитник порвал крестообразную связку, и в ближайшие дни будет прооперирован.

По словам клубных врачей на восстановление у 35-летнего Кьеллини уйдет около 4 месяцев, а это значит, что в основном составе на игру против «Наполи» и на все последующие будет выходить Маттеас де Лигт.

О недостатке игрового времени Де Лигт пожаловался голландскому изданию AD уже в матче 1 тура чемпионата Италии, против «Пармы».

«Признаться, я не ожидал, что не выйду на поле, но таково решение тренера, и я уважаю его решение. Нужно быть реалистом: я все ещё адаптируюсь к Италии. На поле вышла пара защитников Кьеллини - Бонуччи, которая долгое время считалась лучшей в мире. Мне ещё предстоит завоевать место в основе», - сообщил голландец журналистам.

Теперь, с травмой основного защитника клуба, Джорджио Кьеллини, Маттеасу гарантирован шанс показать себя в течение четырех, а может быть даже шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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