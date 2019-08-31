2019-08-31T13:29:46+03:00
Общество

В Московской области спасший девочку от травмы велосипедист восхитил пользователей соцсетей

Благодаря быстрой реакции, спортсмен успел сгруппироваться и подхватить ребенка руками, предотвратив возможные последствия для здоровья малышки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Московской области во время соревнований велосипедистов чуть не произошло ЧП, в результате которого могла бы серьезно пострадать маленькая девочка.

Однако благодаря быстрой и правильной реакции, спортсмен успел сгруппироваться и подхватить ребенка руками. Тем самым мужчина предотвратил возможные страшные последствия для здоровья девочки.

Этот героический поступок вызвал множество восторженных откликов среди пользователей соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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