В Московской области спасший девочку от травмы велосипедист восхитил пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-31T13:29:46+03:00

Благодаря быстрой реакции, спортсмен успел сгруппироваться и подхватить ребенка руками, предотвратив возможные последствия для здоровья малышки

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В Московской области во время соревнований велосипедистов чуть не произошло ЧП, в результате которого могла бы серьезно пострадать маленькая девочка.

Однако благодаря быстрой и правильной реакции, спортсмен успел сгруппироваться и подхватить ребенка руками. Тем самым мужчина предотвратил возможные страшные последствия для здоровья девочки.

Этот героический поступок вызвал множество восторженных откликов среди пользователей соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU