Защитник Начо Монреаль стал игроком "Реал Сосьедада"
Стало официально известно, что защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль перешел в испанский «Реал Сосьедад».
Об этом сообщает официальный Твиттер клуба, представивший нового игрока.
«Добро пожаловать в Реал Сосьедад, Начо Монреаль! Мы рады приветствовать тебя в Испании!» - гласит надпись в посте.
Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось, переходы все еще могут осуществляться, только не в английские клубы, а из них.
Так, Реал Сосьедад смог согласовать трансфер Начо Монреаля, хотя сезон в АПЛ уже начался, и Начо Монреаль уже сыграл три матча в составе «канониров».
В прошлом сезоне защитник отыграл в составе «Арсенала» 36 матчей, забил один гол в чемпионате Англии и отдал семь результативных передач, и стал финалистом Лиги Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU