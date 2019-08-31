Защитник Начо Монреаль стал игроком "Реал Сосьедада"

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-31T14:13:33+03:00

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Стало официально известно, что защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль перешел в испанский «Реал Сосьедад».

Об этом сообщает официальный Твиттер клуба, представивший нового игрока.

«Добро пожаловать в Реал Сосьедад, Начо Монреаль! Мы рады приветствовать тебя в Испании!» - гласит надпись в посте.

Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось, переходы все еще могут осуществляться, только не в английские клубы, а из них.

Так, Реал Сосьедад смог согласовать трансфер Начо Монреаля, хотя сезон в АПЛ уже начался, и Начо Монреаль уже сыграл три матча в составе «канониров».

В прошлом сезоне защитник отыграл в составе «Арсенала» 36 матчей, забил один гол в чемпионате Англии и отдал семь результативных передач, и стал финалистом Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU