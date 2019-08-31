2019-08-31T14:13:33+03:00
Спорт

Защитник Начо Монреаль стал игроком "Реал Сосьедада"

Футболист «Арсенала» перешел в команду испанской Ла Лиги
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль перешел в испанский «Реал Сосьедад».Защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль перешел в испанский «Реал Сосьедад».Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Стало официально известно, что защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль перешел в испанский «Реал Сосьедад».

Об этом сообщает официальный Твиттер клуба, представивший нового игрока.

«Добро пожаловать в Реал Сосьедад, Начо Монреаль! Мы рады приветствовать тебя в Испании!» - гласит надпись в посте.

Несмотря на то, что трансферное окно в Англии закрылось, переходы все еще могут осуществляться, только не в английские клубы, а из них.

Так, Реал Сосьедад смог согласовать трансфер Начо Монреаля, хотя сезон в АПЛ уже начался, и Начо Монреаль уже сыграл три матча в составе «канониров».

В прошлом сезоне защитник отыграл в составе «Арсенала» 36 матчей, забил один гол в чемпионате Англии и отдал семь результативных передач, и стал финалистом Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство РФ одобрило выделение средств из бюджета на здравоохранение в регионах
В Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полицию
В Московской области спасший девочку от травмы велосипедист восхитил пользователей соцсетей
В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилот
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости
В Индии количество пострадавших в результате взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми
Капитану "Ювентуса" Джорджио Кьеллини будет сделана операция
В Калифорнии убийце Роберта Кеннеди нанесли многочисленные ножевые ранения в тюрьме
Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"
В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе
От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с сентября 2019 года в российских законах
Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube