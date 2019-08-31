Правительство РФ одобрило выделение средств из бюджета на здравоохранение в регионах
В текущем году предлагается выделить 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию медицинских объектов
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Российское правительство приняло проект о выделении Минздраву средств из резервного фонда кабинета министров.
Данный проект предусматривает выделение в текущем году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU