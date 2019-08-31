2019-08-31T14:31:33+03:00
Общество

Правительство РФ одобрило выделение средств из бюджета на здравоохранение в регионах

В текущем году предлагается выделить 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию медицинских объектов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Российское правительство приняло проект о выделении Минздраву средств из резервного фонда кабинета министров.

Данный проект предусматривает выделение в текущем году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах РФ.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защитник Начо Монреаль стал игроком "Реал Сосьедада"
В Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полицию
В Московской области спасший девочку от травмы велосипедист восхитил пользователей соцсетей
В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилот
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости
В Индии количество пострадавших в результате взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми
Капитану "Ювентуса" Джорджио Кьеллини будет сделана операция
В Калифорнии убийце Роберта Кеннеди нанесли многочисленные ножевые ранения в тюрьме
Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"
В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе
От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с сентября 2019 года в российских законах
Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube