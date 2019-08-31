СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-31T15:02:26+03:00

Украинские мошенники вымогали сотни тысяч долларов от имени Зеленского Фото: REUTERS

Мошенники просили $570 тысяч за содействие в назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром"

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Группа мошенников на Украине вымогала от лица лидера Незалежной Владимира Зеленского сотни тысяч долларов.

Неизвестные просили $570 тысяч за содействие в назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром".

- Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу лиц, которые требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт", - сказано в сообщении пресс-службы государственного бюро расследований.

В ведомстве заявили, что в мошенническую группировку входили четыре человека, которые "представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины", пишет "РИА-Новости".

По последним данным, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций. Ранее украинский лидер принял решения снять с руководящего поста глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU