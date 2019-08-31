2019-08-31T14:57:22+03:00
Общество

Путин и Кадыров поспорили, где самая красивая мечеть – в Питере или в Чечне

Президент обещал лично приехать в Чечню, чтобы увидеть самую большую в Европе мечеть
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рабочая встреча Владимира Путина и Рамзана КадыроваРабочая встреча Владимира Путина и Рамзана КадыроваФото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Рамзаном Кадыровым пообещал посетить Чечню, в том числе, чтобы лично увидеть «самую большую» мечеть в Европе. Напомним, ее открытие состоялось 23 августа. Одновременно внутри могут находиться 20 тысяч верующих. Рассказывая о мечети, Кадыров уточнил, что считает ее не только самой большой, но и самой красивой.

- Самая красивая в мире – это в Петербурге, -поспорил Владимир Путин.

- Не могу спорить с Вами, Владимир Владимирович, - ответил Кадыров и пригласил главу государства посетить регион и лично оценить новый религиозный объект.

Глава Чеченской республики даже признался, что старейшины начали на него «наезжать» из-за того, что к ним так долго не приезжает Президент. С его слов люди спрашивают, не вина ли в этом самого Кадырова. Он дал им слово, что воспользуется случаем и лично пригласит главу государства. Путин пообещал обязательно посетить регион.

Кадыров показывает самую большую в Европе мечеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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