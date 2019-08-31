Президент Польши пообещал Зеленскому продолжить вводить антироссийские санкции
Президент Украины и польский лидер провели переговоры в Варшаве. Разговор шел на международные темы, в частности, Зеленского и Дуду волнует проект «Северного потока-2», который глава Украины назвал неприемлемым. Но не только российский газопровод интересовал лидеров двух стран. Они обсудили вопрос санкций в отношении России.
Президент Польши пообещал свою поддержку Украине в вопросе «целостности страны».
- Политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается, - сказал на пресс-конференции Анжей Дуда.
Владимир Зеленский, как передает ТАСС, тоже обозначил свою позицию:
- Без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот.
ИСТОЧНИК KP.RU