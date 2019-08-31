2019-08-31T16:06:53+03:00
Политика

Президент Польши пообещал Зеленскому продолжить вводить антироссийские санкции

Санкции Анжей Дуда назвал «самым мирным способом соблюдать международное право»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкцийПрезидент Польши выступил за продолжение антироссийских санкцийФото: REUTERS
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Президент Украины и польский лидер провели переговоры в Варшаве. Разговор шел на международные темы, в частности, Зеленского и Дуду волнует проект «Северного потока-2», который глава Украины назвал неприемлемым. Но не только российский газопровод интересовал лидеров двух стран. Они обсудили вопрос санкций в отношении России.

Президент Польши пообещал свою поддержку Украине в вопросе «целостности страны».

- Политика санкций должна продолжаться. Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается, - сказал на пресс-конференции Анжей Дуда.

Владимир Зеленский, как передает ТАСС, тоже обозначил свою позицию:

- Без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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