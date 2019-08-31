2019-08-31T17:13:01+03:00
Общество

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Учения прошли на полигоне Капустин Яр
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пуск ракеты состоялся в Астраханской областиПуск ракеты состоялся в Астраханской областиФото: YouTube
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В Астраханской области прошли тактические учения ракетчиков ВВО. Выполнен учебно-боевой пуск квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер». Согласно плану учений ракета должна была поразить «важный объект условного противника». Видео с учений сотрудники министерства обороны опубликовали в открытом доступе на видеохостинге Youtube.

- По данным объективного контроля, полученным при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», учебная цель была успешно уничтожена, - сказано в сообщении ведомства.

Ракетчики также тренировались переводить ОТРК их «походного положения в боевое», перегружать ракеты на пусковые установки.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Искандер-М» является ракетным комплексом, который предназначен для нанесения ударов по малоразмерным и площадным целям на дальности до 500 километров.

Опубликовано видео пуска ракеты Искандер .

ИСТОЧНИК KP.RU

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