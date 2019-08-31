2019-08-31T18:19:54+03:00
Политика

Трамп «понял и простил» уволенную за слова о дочерях президента помощницу

О телефонном разговоре с Мадлен Вестерхаут американский лидер сообщил в твиттер
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США простил бывшую помощницу и напомнил, что любит дочьПрезидент США простил бывшую помощницу и напомнил, что любит дочьФото: REUTERS
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Личная помощница Дональда Трампа отправлена в отставку, как написали американские СМИ, из-за высказывания о дочери президента. Напомним, Мадлен Вестерхаут рассказала журналистам, что глава Белого дома не любит фотографироваться с дочерью Тиффани потому что считает ее слишком полной. По ее мнению Трамп даже не может отличить Тиффани от других в толпе людей. Женщина вообще сомневается в хороших отношениях Трампа с детьми, даже с Иванкой. До увольнения помощница была уверена, что у нее более доверительные отношения с президентом США, чем у него с детьми.

Американский президент прокомментировал эту историю в своем твиттере:

- У Мадлен Вестерхаут было соглашение о конфиденциальности. Она позвонила мне вчера, чтобы извиниться. Я полностью понял и простил ее!

В конце сообщения Трамп добавил, что любит Тиффани и отлично справляется, видимо, с ролью отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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