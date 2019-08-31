2019-08-31T18:34:20+03:00
Общество

Авиавыставка МАКС -2019 побила рекорд по числу посетителей

31 августа экспозицию посетили 173 тысячи человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выставка 31 августа собрала рекордное количество гостейВыставка 31 августа собрала рекордное количество гостейФото: ТАСС
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За один день работы 31 августа международный авиационно космический салон посетили 173 тысячи человек. Как передает ТАСС это абсолютный рекорд за все время проведения выставки.

Интерес к экспонатам у посетителей был, надо признать и в первый день для массового посещения – 30 августа. Однако, в пятницу только 103 человека смогли оценить представленные здесь образцы российской авиации.

Выставка работает с 27 августа по 1 сентября. На торжественной церемонии открытия побывал Президент Владимир Путин, компанию которому составил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Особый интерес гостя вызвали Су-57, МС-21 и новый «Аурус».

Президент России лично показал Эрдогану все новинки. Глава Турции стал первым иностранным лидером, заглянувшим внутрь новейших российских самолетов Су-57 и Су-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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