Авиавыставка МАКС -2019 побила рекорд по числу посетителей
За один день работы 31 августа международный авиационно космический салон посетили 173 тысячи человек. Как передает ТАСС это абсолютный рекорд за все время проведения выставки.
Интерес к экспонатам у посетителей был, надо признать и в первый день для массового посещения – 30 августа. Однако, в пятницу только 103 человека смогли оценить представленные здесь образцы российской авиации.
Выставка работает с 27 августа по 1 сентября. На торжественной церемонии открытия побывал Президент Владимир Путин, компанию которому составил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Особый интерес гостя вызвали Су-57, МС-21 и новый «Аурус».
Президент России лично показал Эрдогану все новинки. Глава Турции стал первым иностранным лидером, заглянувшим внутрь новейших российских самолетов Су-57 и Су-35.
ИСТОЧНИК KP.RU