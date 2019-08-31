Продавца «Леруа мерлен» в Москве неизвестный порезал ножом

СЕГОДНЯ 18:40 2019-08-31T18:46:31+03:00

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В магазине стройматериалов в Москве произошло нападение на сотрудника. Неизвестный нанес множественные ножевые ранения продавцу магазина «Леруа Мерлен». Как сообщает канал 360, ЧП произошло на улице Верхняя Красносельская.

Пострадавшему 23 года. Его срочно госпитализировали с места происшествия. У молодого человека множественные колото-резаные раны. В частности, как сообщает источник, удар пришелся в шею, грудь, также у него ранено плечо.

На месте работают правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего. Установлено, что пострадавший молодой человек приехал в Москву работать из Кемеровской области.

Год назад похожее происшествие произошло в Тамбове – ворвавшийся в магазин мужчина ранил 42-летнего продавца. Нападавшим оказался ее супруг. В Самаре грабитель изрезал ножом двух человек ради выручки в 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU