Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-31T19:16:22+03:00

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В компании Tez Tour сообщили о смерти генерального директора Дмитрия Шершнева. Он скоропостижно скончался в ночь с 30 на 31 августа. Коллектив компании выразил соболезнования родным и близким Шершнева, отметив, что его потеря - "невосполнимая утрата для компании". У него осталась жена и двое детей.

- В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе, - сказано обращении представителей фирмы по поводу смерти гендиректора.

Известно, что Дмитрий Шершнев работал в туристической отрасли 25 лет. Ату и место прощания с ним пока не стали называть. Эту информацию его коллеги пообещали опубликовать в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU