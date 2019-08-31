Пострадавшая при жесткой посадке самолета в Подмосковье девочка перенесла операцию

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-31T19:47:52+03:00

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Юная пассажирка легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковном Мимино, находится в медикаментозном сне. Спустя 40 минут после поступления ребенка в больницу, медики приняли решение о проведении хирургического вмешательства. Пациентку ввели в искусственную кому, операция длилась порядка трех часов.

Пострадавшая находится в Клинской городской больнице. Как сообщает «Интерфакс», 12-летний ребенок получил тяжелые травмы. У нее ушибы внутренних органов, головного мозга. Также медики сообщили, что в результате авиакатастрофы девочка сломала конечности.

Двухместный самолет «Сигма» совершил жесткую посадку 31 августа. В результате ЧП пилот погиб на месте. Единственной пассажиркой воздушного судна стала 12-летняя девочка.

По факту происшествия с самолетом возбуждено уголовное дело. Пока не ясно, по какой причине воздушное судно потеряло высоту и фактически разбилось.

ИСТОЧНИК KP.RU