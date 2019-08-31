2019-08-31T20:18:53+03:00
Общество

Подросток из Берлина попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря 57 размеру ноги

Левая стопа подростка достигает в длину 35,5 сантиметров, а правая — 34,98 сантиметров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Найти обувь по размеру в магазине подросток не может, поэтому делает ее на заказ фото: dpa liveНайти обувь по размеру в магазине подросток не может, поэтому делает ее на заказ фото: dpa live
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В Книгу рекордов Гиннеса попал 16-летний подросток из Германии. Молодой человек отличился размером ноги. Левая стопа подростка 35,5 сантиметров, а правая — 34,98 сантиметров.

Поскольку обувь 57 размера найти в обычных магазинах невозможно, ее просто не производят, родителям парня приходится заказывать подходящую пару сыну у сборщика обуви. Стоимость одной такой пары обходится семье в 1,2 тысячи евро. Большую часть расходов покрывает страховка.

Но это не единственная сложность для юного рекордсмена. Die Welt пишет, что подросток жалуется на слишком узкие ступеньки, по которым с таким размером ноги ходить проблематично.

Проблемы с поиском одежды испытывает еще одна обладательница сертификата о рекорде Гиннеса. Американка Норма Стиц гордится 48 размером груди и не собирается ложиться под нож хирурга, чтобы уменьшить свои пропорции. Еще одна американка установила рекорд по отращиванию ногтей. Женщина 23 года боялась испортить маникюр, в итоге длинна ее ногтей достигла 60 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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