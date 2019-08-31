2019-08-31T20:56:13+03:00
Общество

Пригожинин назвал слова Кикабидзе о российской политике «старческим маразмом»

Скандал вызвало высказывание актера о том, что он не был ни в одном российском городе с 2008 года потому что «у него есть гордость»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Иосиф Пригожин напомнил Кикабидзе, что именно в Советском Союзе он стал популярен и начал зарабатывать деньгиИосиф Пригожин напомнил Кикабидзе, что именно в Советском Союзе он стал популярен и начал зарабатывать деньгиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал заявление крестного своей дочери Вахтанга Кикабидзе о российской политике. В одном из интервью актер признался, что не любит политику Москвы и хотел бы «сломать систему». Также Кикабидзе добавил, что не был ни в одном российском городе с 2008 года, потому что у него «есть гордость». Эти слова Пригожин воспринял как оскорбление россиян.

- Его высказывания оскорбляют целый народ, - прокомментировал ситуацию Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва» . - Раньше его супруга держала в узде, и я его сдерживал, чтобы он не выпивал, по-отечески к нему относился… Человеку уже 80 лет. “Разрушил бы дотла”. Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома…Так нельзя говорить. Это старческий маразм.

Он напомнил, что «Россия протянула ему руку», в Советском союзе он «стал зарабатывать деньги», стал популярен. Пригожин когда-то был продюсером Кикабидзе, вместе они проработали около восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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