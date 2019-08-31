В Бундестаге назвали бессмысленной критику Россию за пакт Молотова-Риббентропа

СЕГОДНЯ 21:43 2019-08-31T22:13:02+03:00

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В беседе с «КП», посвящённой 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, депутат Бундестага Армин-Паулюс Хампель раскритиковал попытки возложить на Россию ответственность за этот конфликт, развязанный вскоре после подписания советско-германского пакта Молотова-Риббентропа:

— Следует оставить духи прошлого в покое. Нам нужно не бессмысленно дискутировать по данному вопросу («вины СССР в развязывании Второй мировой» — прим. ред.) — а сосредоточиться на проблемах настоящего и будущего, — сказал собеседник «КП».

Договор о ненападении между Германской Империей и Советским Союзом (известный как пакт Молотова-Риббентропа) был заключен 23 августа 1939 года. Всего через восемь дней Германия напала на Польшу, развязав вторую мировую. На основание чего ряд историков-ревизионистов утверждают, будто СССР в той мере повинен в начале войны, что и Третий рейх.

Полную версию беседы с депутатом Армином-Паулюсом Хампелем (партия «Альтернатива для Германии») читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU