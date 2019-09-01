Шойгу рассказал, сколько учащихся в армии

СЕГОДНЯ 00:01 2019-08-31T22:05:39+03:00

В День знаний места за партами займут 70 тысяч воспитанников, кадет, курсантов и слушателей

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Первого сентября к руководителям, преподавателям, слушателям и курсантам военных академий, воспитанникам и воспитанницам президентских суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, а также к учащимся общеобразовательных школ обратился министр обороны России Сергей Шойгу.

- Начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей и курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России. Поздравляю всех с Днем знаний и началом учебного года! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде на благо Отечества, - заявил Шойгу, раскрыв примерное число учащихся в учебных заведениях Министерства обороны России.

За последние пять лет ведомство построило несколько новых кадетских училищ. И этот год не исключение: глава военного ведомства отметил, что завтра для первых учащихся откроет свои двери Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге.

- Сегодня в учебных заведениях военного ведомства созданы все условия для качественного освоения образовательных программ. Имеется современная учебно-материальная база, работают опытные преподаватели и наставники, реализуются передовые методики обучения. Все это позволяет нам готовить грамотных специалистов, обладающих разносторонними знаниями и умениями, способных мыслить нестандартно и предлагать смелые, инновационные идеи, направленные на дальнейшее развитие Вооруженных Сил и укрепление оборонного потенциала страны, - подчеркнул в своем выступлении Сергей Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU