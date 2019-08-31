«Университеты еще услышат обо мне»: Меркель рассказала, чем займется после ухода из политики

СЕГОДНЯ 22:12 2019-08-31T22:39:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ангела Меркель не стала делать тайну из того, чем планирует заниматься после ухода из политики. Выступая в Лейпцигской высшей школе менеджмента она намекнула, что не прочь вернуться в академию. Напомним, срок полномочий канцлера Германии истекает в 2021 году. Меркель уже не раз сообщала, что не планирует продолжать занимать этот пост и баллотироваться на выборах.

- Все университеты, которые дали мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером, - сказала Меркель.

До того, как попасть в политику Ангела Меркель была физиком, окончила физический факультет Лейпцигского университета, работала в Берлинском институте физической химии Академии наук.

- Я вернусь, не как сегодня, а надолго, - пошутила Канцлер Германии в университете.

Сомнения в том, что Меркель решит остаться на посту, возникают и у консерваторов. В последнее время у канцлера возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она ушла в экстренный продолжительный отпуск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717360" frameborder="0"></iframe> Нежелезная фрау Меркель.Меркель снова стало плохо на официальной встрече. От чего же трясёт канцлера Германии?

ИСТОЧНИК KP.RU