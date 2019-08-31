При падении вертолета в Клязьминское водохранилище погибли два человека
В вертолете, упавшем в Подмосковье 31 августа, находились два человека. Их тела обнаружили во время поисковых операций сотрудники МЧС Подмосковья. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на борту находилось три человека. Личности погибших мужчин установлены.
- Погибшим 31 год и 52 года, -сообщили информированный источник.
У них одна фамилия, поэтому вероятно мужчины являются родственниками. Спасатели занимаются подъемом тел погибших на поверхность.
- Автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет, - цитирует слова представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области «ТАСС».
Воздушное судно принадлежало 52-летнему мужчине. Теперь вертолет со дна водохранилища будут поднимать с помощью понтонов.
Напомним, падение вертолета сняли на видео очевидцы происшествия. По предварительным данным в канал воздушное судно упало после того, как лопасти зацепились за провода. В обстоятельствах ЧП разбираются следователи.
Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU