2019-08-31T22:52:30+03:00
Происшествия

При падении вертолета в Клязьминское водохранилище погибли два человека

В МЧС сообщили об обнаружении тел мужчин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вертолет принадлежал 52-летнему мужчинеВертолет принадлежал 52-летнему мужчинеФото: Предоставлено очевидцами
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В вертолете, упавшем в Подмосковье 31 августа, находились два человека. Их тела обнаружили во время поисковых операций сотрудники МЧС Подмосковья. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на борту находилось три человека. Личности погибших мужчин установлены.

- Погибшим 31 год и 52 года, -сообщили информированный источник.

У них одна фамилия, поэтому вероятно мужчины являются родственниками. Спасатели занимаются подъемом тел погибших на поверхность.

- Автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет, - цитирует слова представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области «ТАСС».

Воздушное судно принадлежало 52-летнему мужчине. Теперь вертолет со дна водохранилища будут поднимать с помощью понтонов.

Напомним, падение вертолета сняли на видео очевидцы происшествия. По предварительным данным в канал воздушное судно упало после того, как лопасти зацепились за провода. В обстоятельствах ЧП разбираются следователи.

Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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