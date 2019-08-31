При падении вертолета в Клязьминское водохранилище погибли два человека

СЕГОДНЯ 22:52 2019-08-31T22:52:30+03:00

В МЧС сообщили об обнаружении тел мужчин

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В вертолете, упавшем в Подмосковье 31 августа, находились два человека. Их тела обнаружили во время поисковых операций сотрудники МЧС Подмосковья. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на борту находилось три человека. Личности погибших мужчин установлены.

- Погибшим 31 год и 52 года, -сообщили информированный источник.

У них одна фамилия, поэтому вероятно мужчины являются родственниками. Спасатели занимаются подъемом тел погибших на поверхность.

- Автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет, - цитирует слова представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области «ТАСС».

Воздушное судно принадлежало 52-летнему мужчине. Теперь вертолет со дна водохранилища будут поднимать с помощью понтонов.

Напомним, падение вертолета сняли на видео очевидцы происшествия. По предварительным данным в канал воздушное судно упало после того, как лопасти зацепились за провода. В обстоятельствах ЧП разбираются следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729277" frameborder="0"></iframe> Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU