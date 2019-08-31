2019-08-31T23:14:10+03:00
Происшествия

Число жертв вооруженного нападения в Лионе выросло до десяти человек

Установлена личность погибшего – им стал 19-летний француз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападение произошло возле станции метро Фото: Le FigaroНападение произошло возле станции метро Фото: Le Figaro
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При нападении двух человек в городе Виллербан, недалеко от Лиона, пострадали десять человек. Об этом сообщает издание сообщает Le Figaro. К приезду медиков скончался 19-летний молодой человек.

Напомним, двое неизвестных, вооруженных ножами, напали на прохожих возле станции метро «Лоран Боннве». Один из подозреваемых был задержан. Помимо раненых спасателям пришлось оказывать помощь еще 20 людям, которые не могли прийти в себя после увиденного и находились в состоянии шока.

Мотивы нападавших не известны. По данным полиции задержанный является 33-летним выходцем из Афганистана. Правоохранительные органы, которые сначала сообщили о существовании второго подозреваемого, теперь заявляют, что возможно, преступник был один.

- Мы ждали автобуса, когда все произошло. Мужчине с ножом удалось пырнуть в живот человека, затем он ударил парня в голову, еще одной женщине попал в ухо – она сильно кричала, - цитируют слова очевидцев Le Figaro.

Мер Лона призвал горожан дождаться результатов расследования.

В городе Виллербан неизвестный напал на прохожих с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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