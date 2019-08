Американка из-за страха летать взяла на борт самолета пони

В США одна из местных жительниц настолько сильно боится летать, что решилась ради моральной поддержки взять с собой в самолет любимого питомца. И все бы ничего, если бы на борт она принесла кота, собаку, хомячка или, например, енота. В качестве «тотемного животного» женщина выбрала пони.

Авиакомпания American Airlines просто не могла отказать ей – накануне министерство транспорта США разрешило пассажирам брать животных на внутренние рейсы.

Один из пассажиров этого же рейса Эван Новак выложил в своем аккаунте в Twitter видео, где женщина усаживается в кресло в салоне самолета, а на поводке за ней следует пони. Отмечается, что самолет летел из Чикаго в Омаху. Весь полет мини-лошадь вела себя спокойно, словно для нее авиапутешествия это привычное дело.

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport https://t.co/Psw65Tq6FF