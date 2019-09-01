2019-09-01T00:48:06+03:00
Общество

В работе ВКонтакте произошел сбой

Пользователи жалуются, что «слетел» сайт популярной соцсети
Мария ИГНАТЬЕВА
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Интернет-пользователи жалуются на сбои в работе популярной социальной сети Вконтакте. Проблемы испытали юзеры в основном из России.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, наиболее распространенная жалоба – сбои в работе сайта. Об этом сообщил 81% пользователей. Еще 13% любителей социальной сети не смогли получить или отправить сообщения. Войти в свой аккаунт не получилось у 6% пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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