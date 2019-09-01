В России около двух миллионов детей впервые сядут за парты в новом учебном году

СЕГОДНЯ 01:06 2019-09-01T01:06:34+03:00

Всего в 2019 году в школу пойдут больше 16,5 миллионов детей

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В России в 2019 году за парты сядут больше 16,5 школьников. Почти два миллиона из них первоклашки. При этом, детей, которые впервые пойдут в школу в новом учебном году на 100 тысяч больше, чем в прошлом. А учеников со 2 по 11 класс больше примерно на один миллион.

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила школьников с наступлением нового учебного года, подчеркнув, что 1 сентября не менее важно и для учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU