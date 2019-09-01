СЕГОДНЯ 01:32 2019-09-01T01:32:01+03:00

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В Техасе два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot в городе Одесса. После этого злоумышленники сразу же скрылись с места происшествия. Сообщается, что в перестрелке пострадали как минимум 20 человек, еще двое погибли. Местная полиция рекомендовала держаться подальше от строительного магазина, где произошло ЧП.

Оба стрелка скрылись на двух автомобилях: на угнанном почтовом фургоне и легковой машине марки Toyota.

- В настоящее время по Одессе едет объект (возможно, 2), который стреляет в случайных людей. Есть несколько жертв стрельбы. Всем рекомендуется уйти с дороги и быть крайне осторожными, - сообщается на странице Facebook управления полиции округа Мидленд.

ИСТОЧНИК KP.RU