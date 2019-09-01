Зеленский заявил о необходимости разработки законопроекта о защите прав нацменьшинств

СЕГОДНЯ 02:02 2019-09-01T02:02:37+03:00

Президент Украины уточнил, что в нем должны быть прописаны их язык и вера

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать законопроект, который защищал бы права нацменьшинств, проживающих в стране.

- Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там все должно быть прописано - их язык, вера, - заявил Зеленский в интервью для местного телеканала «1+1».

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ИСТОЧНИК KP.RU