2019-09-01T02:47:32+03:00
В мире

В Польше заявили о несоответствии России «исторической правде»

Этим в стране объяснили отказ пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой войны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщие начала Второй мировой войны. По его словам, РФ не соответствует «исторической правде».

Замминистра уточнил, что Варшава выбирала гостей, исходя из «современного критерия». В списке приглашенных были страны Евросоюза, НАТО, а также представители «Восточного партнерства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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