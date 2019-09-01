2019-09-01T07:06:23+03:00
В мире

В Польше минутой молчания почтили память первых жертв Второй мировой войны

В церемонии приняли участие президент ФРГ и польский лидер
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Польше минутой молчания почтили память первых жертв Второй мировой войныВ Польше минутой молчания почтили память первых жертв Второй мировой войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Польше в городе Велюнь стартовали мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Начались они с минуты молчания в память о первых жертвах тех событий. В церемонии приняли участие президент ФРГ Франк- Вальтер Штайнмайер и польский лидер Анджей Дуда.

В память о бомбардировке мирно спящего города, спустя ровно 80 лет, в Велюне снова разорвали тишину сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Напомним, что начало Второй мировой войны в Польше отмечают без России. Ранее замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха, как писал сайт kp.ru, заявлял, что российского лидера не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в связи с тем, что Россия не является членом Евросоюза и «Восточного партнерства». Накануне самих мероприятий заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал причиной отказа несоответствие России «исторической правде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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