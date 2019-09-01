2019-09-01T07:15:39+03:00
Общество

Организаторы «Формулы-2» отменили гонку из-за гибели Антуана Юбера

Французский пилот команды BWT Arden врезался в ограждение, потеряв управление
Мария ИГНАТЬЕВА
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Организаторы «Формулы-2» отменили гонку из-за гибели Антуана ЮбераОрганизаторы «Формулы-2» отменили гонку из-за гибели Антуана ЮбераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Организаторы «Формулы-2» приняли решение отменить гонку, которая должна была состояться в воскресенье, 2 сентября в Бельгии из-за смерти Антуана Юбера на треке. Французский пилот команды BWT Arden не справился с управлением и на большой скорости врезался в отбойник.

- Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям, мы также хотели бы выразить сочувствие всей команде BWT Arden. Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг, его будет очень не хватать. Из уважения к нему завтрашняя гонка была отменена, - сообщили в пресс-службе серии «Формулы-2».

Сайт kp.ru писал о страшной аварии на треке. В результате пострадали еще один гонщик. Американский гонщик, следовавший за Юбером, получил серьезные травмы и сейчас находится стабильном состоянии в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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