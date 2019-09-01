В Россию отправили тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции
В Россию отправили тело 12-летней девочки, которая умерла после несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме. А Антальи домой в Санкт-Петербург Алису Адамову отправили 1 сентября.
- Генконсульство РФ в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур, - сообщила в интервью «РИА Новости» пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
Все расходы, связанные с транспортировкой тела девочки, а также проживания в Турции и билетов домой для ее родителей взяла на себя страховая компания.
Напомним, что врачи 11 дней спасали жизнь 12-летней Алисы Адамовой. 28 августа, девочка скончалась. Долгое время она находилась в критическом состоянии, даже перенесла несколько клинических смертей.
ИСТОЧНИК KP.RU