2019-09-01T07:33:27+03:00
Общество

В Россию отправили тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции

За жизнь Алисы Адамовой боролись 11 врачей
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Россию отправило тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в ТурцииВ Россию отправило тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в ТурцииФото: Социальные сети
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В Россию отправили тело 12-летней девочки, которая умерла после несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме. А Антальи домой в Санкт-Петербург Алису Адамову отправили 1 сентября.

- Генконсульство РФ в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур, - сообщила в интервью «РИА Новости» пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Все расходы, связанные с транспортировкой тела девочки, а также проживания в Турции и билетов домой для ее родителей взяла на себя страховая компания.

Напомним, что врачи 11 дней спасали жизнь 12-летней Алисы Адамовой. 28 августа, девочка скончалась. Долгое время она находилась в критическом состоянии, даже перенесла несколько клинических смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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