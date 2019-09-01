Роскосмос запустил производство самого мощного в мире ракетного двигателя

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-01T07:31:30+03:00

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Роскосмос начинает производство самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171 МВ, создаваемого на НПО «Энергомаш» для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей».

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс"», - говорится в документе на сайте госзакупок. Там сообщается, что на эти цели планируется выделить около 19,5 миллиона рублей.

Напомним, в феврале этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о завершении сборки первого двигателя РД-171 МВ. В марте корпорация показала видео о самом мощном двигателе, в котором отмечается, что тяга двигателя превысит 800 тонн при массе в 10 тонн, а сама мощность составит 246 тысяч лошадиных сил.

Роскосмос показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе.

ИСТОЧНИК KP.RU