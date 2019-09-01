2019-09-01T07:31:30+03:00
Наука

Роскосмос запустил производство самого мощного в мире ракетного двигателя

РД-171 МВ создается для новой ракеты среднего класса «Союз-5» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Роскосмос запустил производство самого мощного в мире ракетного двигателяРоскосмос запустил производство самого мощного в мире ракетного двигателяФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Роскосмос начинает производство самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171 МВ, создаваемого на НПО «Энергомаш» для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей».

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс"», - говорится в документе на сайте госзакупок. Там сообщается, что на эти цели планируется выделить около 19,5 миллиона рублей.

Напомним, в феврале этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о завершении сборки первого двигателя РД-171 МВ. В марте корпорация показала видео о самом мощном двигателе, в котором отмечается, что тяга двигателя превысит 800 тонн при массе в 10 тонн, а сама мощность составит 246 тысяч лошадиных сил.

Роскосмос показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Россию отправили тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции
Организаторы «Формулы-2» отменили гонку из-за гибели Антуана Юбера
В Польше минутой молчания почтили память первых жертв Второй мировой войны
Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве
Спасатели достали из Клязьминского водохранилища в Подмосковье разбившийся вертолет
В Канаде во время авиашоу разбился самолет
Число погибших в перестрелке в Техасе достигло пяти
В Германии во время концерта рэп-исполнителей обрушилась сцена
Россия на месяц станет председателем в Совбезе ООН
В Польше заявили о несоответствии России «исторической правде»
В Техасе полиция ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу в магазине
Зеленский заявил о необходимости разработки законопроекта о защите прав нацменьшинств
Со дна Клязьминского водохранилища подняли тела погибших при падении вертолета
В Техасе два человека открыли стрельбу в магазине
В России около двух миллионов детей впервые сядут за парты в новом учебном году
В работе ВКонтакте произошел сбой
Американка из-за страха летать взяла на борт самолета пони
Шойгу рассказал, сколько учащихся в армии