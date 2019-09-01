В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 60 рейсов

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-01T07:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 сентября, в аэропортах Москвы было отменено и задержано почти 60 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 32 рейса задержано и девять отменены. Во Внуково задержали восемь рейсов и еще один отменили, в Шереметьево задержка коснулась семи рейсов.

Отметим, что в августе пассажиры не раз сталкивались с такими задержками или отменами рейсов в столице, причиной тому становятся погодные условия. Так, 31 августа из-за сильного тумана в аэропортах Москвы были отменены и задержаны более 100 рейсов. Больше всего рейсов было задержано в Шереметьево (56). В аэропорту Внуково и Домодедово задержали 29 и 24 соответственно. Более того в Домодедово девять рейсов были отменены.

Незадолго до этого «желтый» уровень погодной опасности (грозы, сильный ветер и понижение температуры) стал причиной отменены и задержки 25 рейсов в московских аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU