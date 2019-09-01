СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-01T08:16:53+03:00

В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих Фото: REUTERS

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Во время прошедшего субботнего митинга в Гонконге пострадали по меньшей мере 31 протестующий, пять из них получили серьезные травмы и их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает радиостанция RTHK, несанкционированные акции протеста в субботу, 31 августа, сопровождались беспорядками, в результате чего полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, правоохранительные органы задержали 40 протестующих на станции метро Prince Edward и применили перцовый газ, а также дубинки против агрессивно настроенных митингующих.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на прошедших в субботу митингах демонстранты забросали местную полицию коктейлями Молотова. В воскресенье, 1 сентября протестующие планирует нарушить работу местного аэропорта.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с начала июня после попытки властей принять закона об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Даже после снятия документа с повестки дня массовые митинги продолжились и переросли в столкновения с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU