2019-09-01T08:16:53+03:00
В мире

В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих

Состояние пяти демонстрантов оценивается как тяжелое
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующихВ ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующихФото: REUTERS
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Во время прошедшего субботнего митинга в Гонконге пострадали по меньшей мере 31 протестующий, пять из них получили серьезные травмы и их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает радиостанция RTHK, несанкционированные акции протеста в субботу, 31 августа, сопровождались беспорядками, в результате чего полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.

В ночь на воскресенье, 1 сентября, правоохранительные органы задержали 40 протестующих на станции метро Prince Edward и применили перцовый газ, а также дубинки против агрессивно настроенных митингующих.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, на прошедших в субботу митингах демонстранты забросали местную полицию коктейлями Молотова. В воскресенье, 1 сентября протестующие планирует нарушить работу местного аэропорта.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с начала июня после попытки властей принять закона об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай. Даже после снятия документа с повестки дня массовые митинги продолжились и переросли в столкновения с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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