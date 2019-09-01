2019-09-01T08:55:31+03:00
Политика

Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи

Жителям сирийского поселка Найраб раздали более 500 продовольственных наборов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощиРоссия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн гуманитарной помощи в поселок Найраб в окрестностях аэропорта Алеппо. Об этом рассказал представитель ЦПВС Денис Шатайло.

«Мы провели очередную гуманитарную акцию для нуждающегося населения в наиболее пострадавших районах Сирии с выдачей продовольственных наборов. Груза привезли более трех тонн», - сказал Денис Шатайло.

Шатайло сообщил, что представители ЦПВС привезли более 500 продовольственных наборов, в которые входят мука, рис, сахар, чай и консервы.

Отметим, что на данный момент в Сирию возвращаются многие беженцы и Найраб вблизи аэропорта Алеппо испытывает острую нехватку продуктов.

Напомним, правительственная армия и ополчение САР при поддержке российских ВКС выбили вооруженные группировки из всех занятых ими кварталов в Алеппо еще в декабре 2016 года, однако боевики продолжают обстреливать город до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минтруда рассказал о планах правительства по увеличению продолжительности жизни
Зеленский пообещал поведать «громкую историю» о партии Медведчука
В ходе протестов в Гонконге пострадали более 30 митингующих
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 60 рейсов
Роскосмос запустил производство самого мощного в мире ракетного двигателя
В Россию отправили тело 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в Турции
Организаторы «Формулы-2» отменили гонку из-за гибели Антуана Юбера
В Польше минутой молчания почтили память первых жертв Второй мировой войны
Вице-президент США встретится с Зеленским в Варшаве
Спасатели достали из Клязьминского водохранилища в Подмосковье разбившийся вертолет
В Канаде во время авиашоу разбился самолет
Число погибших в перестрелке в Техасе достигло пяти
В Германии во время концерта рэп-исполнителей обрушилась сцена
Россия на месяц станет председателем в Совбезе ООН
В Польше заявили о несоответствии России «исторической правде»
В Техасе полиция ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу в магазине
Зеленский заявил о необходимости разработки законопроекта о защите прав нацменьшинств
Со дна Клязьминского водохранилища подняли тела погибших при падении вертолета
В Техасе два человека открыли стрельбу в магазине
В России около двух миллионов детей впервые сядут за парты в новом учебном году
В работе ВКонтакте произошел сбой
Американка из-за страха летать взяла на борт самолета пони
Шойгу рассказал, сколько учащихся в армии