Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-01T08:55:31+03:00

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн гуманитарной помощи в поселок Найраб в окрестностях аэропорта Алеппо. Об этом рассказал представитель ЦПВС Денис Шатайло.

«Мы провели очередную гуманитарную акцию для нуждающегося населения в наиболее пострадавших районах Сирии с выдачей продовольственных наборов. Груза привезли более трех тонн», - сказал Денис Шатайло.

Шатайло сообщил, что представители ЦПВС привезли более 500 продовольственных наборов, в которые входят мука, рис, сахар, чай и консервы.

Отметим, что на данный момент в Сирию возвращаются многие беженцы и Найраб вблизи аэропорта Алеппо испытывает острую нехватку продуктов.

Напомним, правительственная армия и ополчение САР при поддержке российских ВКС выбили вооруженные группировки из всех занятых ими кварталов в Алеппо еще в декабре 2016 года, однако боевики продолжают обстреливать город до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU