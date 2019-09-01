Россия доставила в пригород Алеппо 3 тонны гумпомощи
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 3 тонн гуманитарной помощи в поселок Найраб в окрестностях аэропорта Алеппо. Об этом рассказал представитель ЦПВС Денис Шатайло.
«Мы провели очередную гуманитарную акцию для нуждающегося населения в наиболее пострадавших районах Сирии с выдачей продовольственных наборов. Груза привезли более трех тонн», - сказал Денис Шатайло.
Шатайло сообщил, что представители ЦПВС привезли более 500 продовольственных наборов, в которые входят мука, рис, сахар, чай и консервы.
Отметим, что на данный момент в Сирию возвращаются многие беженцы и Найраб вблизи аэропорта Алеппо испытывает острую нехватку продуктов.
Напомним, правительственная армия и ополчение САР при поддержке российских ВКС выбили вооруженные группировки из всех занятых ими кварталов в Алеппо еще в декабре 2016 года, однако боевики продолжают обстреливать город до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU