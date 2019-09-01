Глава Минтруда рассказал о планах правительства по увеличению продолжительности жизни

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-01T09:18:40+03:00

Максим Топилин сообщил, что темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире

Изменить размер текста: A A

Правительство России ставит задачу увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет, а также расширить уровень занятости всех слоев населения. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на встрече министров труда G20 в воскресенье, 1 сентября, в Японии.

«Благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире», - отметил глава Минтруда РФ.

Топилин сообщил, что за 15 лет продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на восемь лет и в прошлом году составила почти 73 года.

Что касается количества рабочей силы в стране, то по словам министра, оно остается стабильным и более 95% экономически активного населения работают.

Напомним, ранее на Топилин высказал предположение, что вскоре технологический прорыв позволит человеку жить до 150-200 лет и 80 лет не будут считаться пределом человеческой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU