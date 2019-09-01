2019-09-01T10:02:38+03:00
Происшествия

Выжившую после жесткой посадки двухместного самолета девочку перевили в клинику Москвы

Ребенок находится в тяжелом состоянии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Выжившую после жесткой посадки двухместного самолета 12-летнюю девочку перевили в клинику Москвы. Фото очевидцаВыжившую после жесткой посадки двухместного самолета 12-летнюю девочку перевили в клинику Москвы. Фото очевидца
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Выжившая после жесткой посадки двухместного частного самолета «Сигма» близ деревни Минино 12-летняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в московскую киническую больницу с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.

«Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского», - цитируют РИА-Новости представитель экстренных служб городского округа Клин, где произошла трагедия.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в субботу, 31 августа в Подмосковном Минино жестко сел двухместный самолет. Пилот скончался от полученных травм, а 12-летняя девочка, сидевшая рядом с пилотом, выжила и была доставлена в Центральную районную больницу Клина. Среди причин катастрофы называют недостаточную выучку пилота и просто отсутствие практики.

Элитар СИГМА RA-1955G .

ИСТОЧНИК KP.RU

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